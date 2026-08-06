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«У России «потолок», а мы с Европой еще ого-го!» – Одноглазый экстремист Арестович запугивает русских

«У России «потолок», а мы с Европой еще ого-го!» – Одноглазый экстремист Арестович запугивает русских

Украина продолжит террор Крыма, несмотря на истечение 40-дневной операции кокаиниста Зеленского. Об этом в интервью иноагенту Юлии Латыниной заявил внесенный в список экстремистов и террористов экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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А
Александр
люся пошла в разнос!!!
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