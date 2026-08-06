Украина продолжит террор Крыма, несмотря на истечение 40-дневной операции кокаиниста Зеленского. Об этом в интервью иноагенту Юлии Латыниной заявил внесенный в список экстремистов и террористов экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».