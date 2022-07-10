В Башкирии прошла сессия в рамках открытия в России Международного года фундаментальных наук

В ней принял участие Глава Башкирии Радий Хабиров. Фото:Олег Яровиков 9 июля в Бурзянском районе на базе историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш» Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в пленарной сессии… Показать полностью.