Торжественное открытие российской программы прошло 17 октября в кинотеатре «Ватан». Программу открыл фильм «Авиатор» режиссёра Егора Михалкова-Кончаловского — фантастическая драма по мотивам романа Евгения Водолазкина о герое, который после десятилетий криогенной заморозки пробуждается в современном мире и пытается восстановить события своего прошлого.
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