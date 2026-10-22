Торжественное открытие российской программы прошло 17 октября в кинотеатре «Ватан». Программу открыл фильм «Авиатор» режиссёра Егора Михалкова-Кончаловского — фантастическая драма по мотивам романа Евгения Водолазкина о герое, который после десятилетий криогенной заморозки пробуждается в современном мире и пытается восстановить события своего прошлого.