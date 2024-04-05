Советник Болтон: в случае победы на выборах Трамп выведет США из НАТО

В случае переизбрания президентом одним из первых решений Дональда Трампа станет выход США из НАТО. Республиканцу практически удалось сделать это в 2018 году, и он доведет дело до конца, заявил бывший помощник по нацбезопасности Джон Болтон YouTube-каналу MeidasTouch.