ВС США забыли карту своей военной базы в БМП Bradley, отправленной ВСУ

Евгений Биятов / РИА Новости Москва, 14 сентября - АиФ-Москва. Военные ВС США забыли забрать из боевой машины пехоты (БМП) Bradley, поставленной Вооруженным силам Украины, карту одной из крупнейших американских баз.
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