Бывший премьер Греции Самарас назвал итоги выборов в Европе бунтом народов

Европа находится на перепутье, ее лидеры должны осознать, что им грозит «бунт экипажей». Об этом сообщил экс-председатель правительства Греции Антонис Самарас, выступая на презентации книги «Секретные папки Караманлиса».
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