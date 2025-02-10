В США предрекли борьбу Трампа и Маска

Соучредитель американского комитета политических действий Lincoln Project Рик Уилсон заявил, что президент США Дональд Трамп может развернуть борьбу против главы правительственного департамента эффективности госуправления (DOGE), миллиардера Илона Маска.
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