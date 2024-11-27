Bloomberg: В Штатах началось расследование против Microsoft

Федеральная торговая комиссия США проводит антимонопольное расследование против Microsoft.Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов Америки (FTC) инициировала крупномасштабное антимонопольное расследование в отношении Microsoft.
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