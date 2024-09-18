Жена Преснякова лайкает фото мужа в соцсетях на фоне новостей о разводе

Пользователи Интернета выражают сомнения относительно развода певца Никиты Преснякова и его жены. Алена Краснова продолжает ставить лайки на публикации своего супруга, а их совместные фотографии из блогов не были удалены.
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