Преступления мигрантов накалили общество до предела: жителям и СК пришлось обратиться к Путину

Наталия Шумакова По мнению Саламовой, "необходимо более широко применять потенциал национальных диаспор для профилактики преступной деятельности в мигрантской среде, делать предупреждения вовлечения иностранцев в криминальную сферу, воспитывать людей в духе соблюдения законов страны проживания и норм поведения в русском обществе". Что за бред? Она кто? В чём её интерес?

Валентин Воробьев Никаких в России диаспор! А то понаехали и давай тут права мигрантов качать... Мигрантам винить россиян не в чем - сначала им надо следить за собой и своим поведением.