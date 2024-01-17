Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проинформировал о ситуации с иностранным криминалом в стране.
Преступления мигрантов накалили общество до предела: жителям и СК пришлось обратиться к Путину
Комментарии
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Наталия Шумакова
По мнению Саламовой, "необходимо более широко применять потенциал национальных диаспор для профилактики преступной деятельности в мигрантской среде, делать предупреждения вовлечения иностранцев в криминальную сферу, воспитывать людей в духе соблюдения законов страны проживания и норм поведения в русском обществе". Что за бред? Она кто? В чём её интерес?
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20 час.
Валентин Воробьев
Никаких в России диаспор! А то понаехали и давай тут права мигрантов качать... Мигрантам винить россиян не в чем - сначала им надо следить за собой и своим поведением.
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18 час.
BB
Belitskyi Belitskyi
Где МВД, почему их не слышно и не видно? Только Бастрыкин и поднимает вопросы про миграционную угрозу и по мере сил решает. Пора правительству поставить заслон миграционной преступности на законодательном уровне.
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16 час.
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