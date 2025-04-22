Четыре человека пойдут под суд за организацию в Петербурге сети притонов с проститутками

Для этого они арендовали 5 квартир в разных районах города В Краснговардейском районе Петербурга будут судить двух мужчин и двух женщин, которые обвиняются в организации занятия проституцией и содержании сети притонов.
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