Специалист МЧС рассказал кузбассовцам о правилах эксплуатации печей в частном секторе

Из-за неисправных печек в частном секторе увеличилось число пожаров. Какие правила следует помнить, чтобы не пришлось вызывать спасателей, расскажет начальник отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы кузбасского МЧС Дмитрий Тузков.
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