TON ушел ниже $6 и это неоднозначный сигнал

Цена TON торгуется на уровне 5,933 доллара США после небольшого снижения. 50-дневная скользящая средняя находится на уровне 5,755 доллара США, а 200-дневная скользящая средняя - на уровне 6,209 доллара США.
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