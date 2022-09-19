Слово и дело

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Поющая в ресторанах Наргиз запросила за концерт в России три миллиона рублей

Поющая в ресторанах Наргиз запросила за концерт в России три миллиона рублей

Певица Наргиз, которой запрещен въезд в Россию, сейчас зарабатывает тем, что поет в ресторанах. При этом она все еще рассматривает возможность выступления перед российской публикой, хотя ранее говорила, что никогда больше не будет этого делать.

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