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В АдГ заявили о двойных стандартах правительства в отношении Украины

В АдГ заявили о двойных стандартах правительства в отношении Украины

В немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявили о двойных стандартах в ситуации вокруг инцидента с беспилотником в Лейпциге.

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