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Политолог Сатановский: "Заявление помощника президента США неприемлемо - Россия не колония США"

Политолог Сатановский: "Заявление помощника президента США неприемлемо - Россия не колония США"

Politiki.net Я перестал упоминать политолога Евгения Сатановского - ровно в тот момент, когда он уверовал в то, что Свобода слова - это когда ты говоришь, что в голову придет, а тебе за это ничего не будет.

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Комментарии
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Ян Правдин
Каждый имеет право на свое мнение!
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14 час.
Надежда Канцырская
перлы Сатановского замечательные, вот только  с М.З. он оплошал, а так- без его заметок скучно .
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13 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Какие претензии к Сатановскому-за то что умен, образован, информирован. Умеет донести информацию, слушать его интересно. СУПЕР ПРОФИ. Но у таких всегда есть ЗАВИСТНИКИ. Автор-один из них !!! Но Ваше мнение-это мнение ЧАСТНОГОЬ ЛИЦА !!!
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12 час.

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