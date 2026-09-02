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Биткоин вернулся выше 50-месячной средней, но сентябрь может усилить давление на BTC

Биткоин вернулся выше 50-месячной средней, но сентябрь может усилить давление на BTC

Биткоин завершил август одним из самых впечатляющих месячных результатов за последние годы: стоимость первой криптовалюты выросла примерно на 25%, а цена вновь поднялась выше 50-месячной скользящей средней.

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