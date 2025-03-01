Про оборотней в рясах

А поведаю я вам сегодня, граждане, нехорошую историю. Произошла она со мной примерно месяц тому назад, но мне не хотелось её предавать гласности, так сказать.
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