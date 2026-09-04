Футре – Альваресу: «Прощение – это не слова, а голы. Ты, как и я, влюбишься в этот большой клуб и будешь бороться за «Атлетико» до самого конца»

Экс-полузащитник «Атлетико» Паулу Футре выложил в соцсети обращение к Хулиану Альварасу. Аргентинский форвард летом публичного заявлял о желании покинуть клуб и перейти в «Барселону», однако мадридцы отказались продавать его каталонцам.