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Свежие комментарии

  • Sobering
    Большие города никто не будет брать как Берлин. тем более два три хохлострелка смогут удерживать для своей защиты куч...Появилось две вер...
  • Sobering
    Военную ститистику знать надобно однако, прежде чем так заблуждаться.Появилось две вер...
  • bs59
    давайте не будем лезть в стратегию кстати вы для начала обьясните где хохлы возьмут столько солдат чтобы оборонять ха...Появилось две вер...

Координатор Белого дома Джон Кирби не советует смотреть интервью Карлсона: 

Координатор Белого дома Джон Кирби не советует смотреть интервью Карлсона: 

[Я спрашиваю не только про Конгресс, но и американский народ, многие из которых смотрят шоу Такера Карлсона и уже склонны скептически относиться к американской поддержке Украины.

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Комментарии
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Александр Синицын
главное успеть обмордовать потомков Гитлера и Бендеры УДачи ребята - только во время и в цель
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2 час.
Александр Рус
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1 час.
лл
лина любимцева
Только &quot;не смотреть&quot; советует? А лучше бы вообще запретил смотреть интервью Путина Такеру Карлсону.  А Хилари Клинтон,  жена сексуального маньяка и извращенца Клинтона, ЧТО она  может сказать адекватного? У нее вообще психика раненная...
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1 час.

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