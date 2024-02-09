[Я спрашиваю не только про Конгресс, но и американский народ, многие из которых смотрят шоу Такера Карлсона и уже склонны скептически относиться к американской поддержке Украины.
Координатор Белого дома Джон Кирби не советует смотреть интервью Карлсона:
Комментарии
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Александр Синицын
главное успеть обмордовать потомков Гитлера и Бендеры УДачи ребята - только во время и в цель
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2 час.
Александр Рус
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1 час.
лл
лина любимцева
Только "не смотреть" советует? А лучше бы вообще запретил смотреть интервью Путина Такеру Карлсону. А Хилари Клинтон, жена сексуального маньяка и извращенца Клинтона, ЧТО она может сказать адекватного? У нее вообще психика раненная...
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1 час.
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