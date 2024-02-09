Координатор Белого дома Джон Кирби не советует смотреть интервью Карлсона: 

главное успеть обмордовать потомков Гитлера и Бендеры УДачи ребята - только во время и в цель

лл

лина любимцева

Только "не смотреть" советует? А лучше бы вообще запретил смотреть интервью Путина Такеру Карлсону. А Хилари Клинтон, жена сексуального маньяка и извращенца Клинтона, ЧТО она может сказать адекватного? У нее вообще психика раненная...