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В Ивановской области задержан подозреваемый в создании и использовании вредоносной компьютерной программы

  Следственной частью Следственного Управления УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации (создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации).

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