Педерсен выигрывает третий этап, чтобы вернуть гиро лидерство

Источник изображения, Getty Images Jack Skeltonbbc Sport Senior Journalist Мэдс Педерсен восстановил Pink Jersey лидера в Giro D’ItaliПеременная этап, удерживая Корбин Стронг, чтобы требовать свою вторую победу в гонке в Влоре, Албания.
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