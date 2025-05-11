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Педерсен выигрывает третий этап, чтобы вернуть гиро лидерство

Источник изображения, Getty Images Jack Skeltonbbc Sport Senior Journalist Мэдс Педерсен восстановил Pink Jersey лидера в Giro D’ItaliПеременная этап, удерживая Корбин Стронг, чтобы требовать свою вторую победу в гонке в Влоре, Албания.

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