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Власти Ростовской области анонсировали новые меры по поддержке мобилизованных

Власти Ростовской области анонсировали новые меры по поддержке мобилизованных

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области в ближайшее время разработают новые меры по поддержке мобилизованных военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Законодательного собрания Ростовской области Сергея Михалева.

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