Илья Тромбицкий: "Воды в Днестре прибавилось"

Воды в Днестре прибавилось, что стало результатом дождей в Карпатах и ниже. Об этом сообщил известный эколог, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS, доктор биологических наук Илья Тромбицкий, передает Noi.