Мэр Томска пообещал разобраться с отказом дать воды ветерану на параде

Глава Томска Дмитрий Махиня заявил, что разберется с инцидентом на Параде Победы, где 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны стало плохо, но чиновники, предположительно, запретили принести ему воду.
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