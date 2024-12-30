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Царьград

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Экстренная посадка "Аэрофлота" в Ташкенте: 70-летняя пассажирка госпитализирована

Экстренная посадка "Аэрофлота" в Ташкенте: 70-летняя пассажирка госпитализирована

Самолет "Аэрофлота", направлявшийся из Ферганы в Москву, экстренно приземлился в международном аэропорту Ташкента из-за ухудшения самочувствия 70-летней пассажирки.

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