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Одно лицо на двоих: 9 пар актрис-сестёр, которых различают по ролям

Одно лицо на двоих: 9 пар актрис-сестёр, которых различают по ролям

Родственные черты в кадре работают сильнее любого грима: зритель узнаёт лицо, но не всегда понимает, кто именно перед ним — старшая сестра или младшая.

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