В Черновцах приговорили главу Дагестана к 8 годам заключения

Управление Службы безопасности Украины в Черновицкой области сообщило, что украинский суд заочно приговорил главу Республики Дагестан Сергея Меликова к восьми годам тюрьмы за помощь участникам специальной военной операции.
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