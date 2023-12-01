Доктрина Монро: ловушка для гегемона

Доктрина Монро (англ. Monroe Doctrine) названа от фамилии пятого президента США — именно Джеймс Монро в своем послании к американскому конгрессу 2 декабря 1823 года провозгласил требование признать Западное полушарие зоной исключительных интересов США в обмен на обещание не вмешиваться в дела Старого Света.