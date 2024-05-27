БПЛА ВСУ впервые атаковали курортный Геленджик

ПВО РФ сбили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ. Российские СМИ связали зафиксированное накануне барражирование дрона-разведчика RQ-4B Global Hawk США недалеко от Сочи с ночной попыткой атаки БПЛА ВСУ гражданских объектов в Геленджике.
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