В Перми из-под колес КамАЗа вылетел кирпич и серьезно ранил женщину.

Grandad

Не из-под колеса, а из колес, где он застрял. ПДД запрещает движение с камнями, застрявшими между сдвоенных колес грузовика. Сам так ехал за едущим грузовиком с таким застрявшим булыжником на почтительном расстоянии. Было страшно. Обогнать - значит приблизиться к нему с риском получить в лоб. Так и ждал, пока он не свернул в сторону.