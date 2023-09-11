Ее в тяжелом состоянии отвезли в больницу.В Перми из-под колес грузовика КамАЗ вылетел кирпич, который угодил в женщину, стоявшую неподалеку от дороги.
В Перми из-под колес КамАЗа вылетел кирпич и серьезно ранил женщину.
Комментарии
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Grandad
Не из-под колеса, а из колес, где он застрял. ПДД запрещает движение с камнями, застрявшими между сдвоенных колес грузовика. Сам так ехал за едущим грузовиком с таким застрявшим булыжником на почтительном расстоянии. Было страшно. Обогнать - значит приблизиться к нему с риском получить в лоб. Так и ждал, пока он не свернул в сторону.
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