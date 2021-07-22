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Нет сертификата о вакцинации на «Госуслугах»: что делать

Нет сертификата о вакцинации на «Госуслугах»: что делать

Нет сертификата о вакцинации на «Госуслугах»: что делать Ирина ИгнатенкоГраждане, получившие две дозы вакцины от коронавирусной инфекции, начали массово жаловаться на отсутствие электронного сертификата в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

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