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WP: ЕС сложнее помогать Киеву из-за усталости общества и риска прихода Трампа

WP: ЕС сложнее помогать Киеву из-за усталости общества и риска прихода Трампа

Европе становится всё сложнее выполнять свои обещания по предоставлению помощи Украине из-за накопившейся усталости в обществе, ослабления политического центра и возможного прихода к власти в США кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

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