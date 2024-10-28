WP: ЕС сложнее помогать Киеву из-за усталости общества и риска прихода Трампа

Европе становится всё сложнее выполнять свои обещания по предоставлению помощи Украине из-за накопившейся усталости в обществе, ослабления политического центра и возможного прихода к власти в США кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.
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