Майк Тайсон допустил возможность реванша с Холифилдом спустя 26 лет

Тайсон встречался с Холифилдом на ринге два раза: в 1996 и 1997 годах.<strong>Экс-чемпион мира по боксу 56-летний Майк Тайсон <a href="">рассказал</a> в интервью TMZ, что получил предложение провести бой с 60-летним Эвандером Холифилдом.
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