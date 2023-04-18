Майк Тайсон допустил возможность реванша с Холифилдом спустя 26 лет

Тайсон встречался с Холифилдом на ринге два раза: в 1996 и 1997 годах.<strong>Экс-чемпион мира по боксу 56-летний Майк Тайсон <a href="">рассказал</a> в интервью TMZ, что получил предложение провести бой с 60-летним Эвандером Холифилдом.