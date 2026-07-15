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stroim21

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Как я пересмотрел подход к хранению химии на бетонном заводе и спас оборудование от износа

Как я пересмотрел подход к хранению химии на бетонном заводе и спас оборудование от износа

Признаюсь честно, раньше я относился к складским вопросам на нашем РБУ без должного внимания. Казалось, что главное — это вовремя закупить концентрат для удаления бетона, а уж где и как он будет стоять, не столь принципиально.

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