Как я пересмотрел подход к хранению химии на бетонном заводе и спас оборудование от износа

Признаюсь честно, раньше я относился к складским вопросам на нашем РБУ без должного внимания. Казалось, что главное — это вовремя закупить концентрат для удаления бетона, а уж где и как он будет стоять, не столь принципиально.
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