ИТМО: создан восстанавливающийся сорбент для очистки воды от кобальта и свинца

В ИТМО создали сорбент для очистки сточных вод от свинца и кобальта, которые опасны для человека. Особенность сорбента заключается в том, что он может очищать промышленные воды с высокой кислотностью и температурой, а после очистки его можно регенерировать, чтобы использовать снова до трех раз.