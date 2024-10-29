ИТМО: создан восстанавливающийся сорбент для очистки воды от кобальта и свинца

В ИТМО создали сорбент для очистки сточных вод от свинца и кобальта, которые опасны для человека. Особенность сорбента заключается в том, что он может очищать промышленные воды с высокой кислотностью и температурой, а после очистки его можно регенерировать, чтобы использовать снова до трех раз.
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