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Война американцев с хуситами привела к экономическому росту в России

Война американцев с хуситами привела к экономическому росту в России

Конфликт в Красном море спровоцировал всплеск востребованности русских железных дорогВ результате атак на торговые суда в Красном море, перевозчики стали обращаться за помощью к русским железнодорожным службам.

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