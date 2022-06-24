iXBT.com

23 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    А что наше государство делает для того, чтобы широко используемые программные продукты ("Бухгалтерия-С", очень многие...«Через десять лет...
  • Вальтер Юпитер
    Я за свою жизнь съездил все МОСКВИЧи Советского союза и один Пирожок. Неплохая машина. Только нужно её довести до сов...33% россиян не пр...
  • kirgetovamn Киргетова
    Илон Маск-опасный циничный тип ,которому нужны огромные деньги для своей корпорации, не гнушается выгодами от цветных...«Сказка закончила...

Редкое суперлуние в сопровождении Сатурна и Юпитера, а также пик активности звездопада Южные дельта-Аквариды. В Московском планетарии рассказали, что посмотреть на небе в июле

Редкое суперлуние в сопровождении Сатурна и Юпитера, а также пик активности звездопада Южные дельта-Аквариды. В Московском планетарии рассказали, что посмотреть на небе в июле

В июле состоится сразу несколько явлений, которые стоит понаблюдать. Причем ближайшее – 13 июля – смогут наблюдать абсолютно все и невооруженным глазом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх