Посадка миллионов деревьев не улучшает климат, как считали власти Новой Зеландии Максим МорозовИз всех способов решения проблемы глобального потепления, посадка большего количества деревьев кажется довольно очевидным.
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