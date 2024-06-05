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Посадка миллионов деревьев не улучшает климат, как считали власти Новой Зеландии

Посадка миллионов деревьев не улучшает климат, как считали власти Новой Зеландии

Посадка миллионов деревьев не улучшает климат, как считали власти Новой Зеландии Максим МорозовИз всех способов решения проблемы глобального потепления, посадка большего количества деревьев кажется довольно очевидным.

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