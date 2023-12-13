Поиски снега в фильме «Манюня. Новогодние приключения»

Новый год ассоциируется у нас с ёлочками, подарками и снегом. Пока у нас снега по колено и его еле успевают убирать, у кого-то его вообще нет, и это настоящая проблема! Так и приход Деда Мороза может не состояться, а значит, и подарки под ёлкой можно не ждать.