Кольцо, купленное в секонд-хенде, оказалось ценным ювелирным изделием

Редкое траурное кольцо, заказанное королём Георгом IV в память о его сестре, принцессе Амелии, будет выставлено на аукцион после того, как было куплено всего за 15 фунтов стерлингов (около 18 евро) в магазине секонд-хенда в Лестере (Великобритания).