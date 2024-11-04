Колосков считает, что арбитр во многом виноват в стычке футболистов ЦСКА и «Спартака»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о том, что главный арбитр матча 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (0:2) Алексей Сухой не смог вовремя остановить начинающийся конфликт футболистов, что привело к драке и удалениям.