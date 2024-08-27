Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Ответ относительно причины массовых разводов и моды на разные варианты неполных семей в том, что в эмансипированном с...Раньше родить без...
  • Сергей С
    баба дура не потому что дура,а потому что бабаРаньше родить без...
  • Виктор Белогорцев
    да, многие возмущаются этой естественной красотой, но не мужики а бабьё если брить волосы то тестостерон не уменьшитс...Мужчина говорит, ...

Раньше родить без мужчины считалось несчастьем, сейчас женщины выбирают соло-материнство добровольно

Раньше родить без мужчины считалось несчастьем, сейчас женщины выбирают соло-материнство добровольно

Вообще, мне иногда старорежимных мужичков даже жалко. Из всех рычагов влияния у них остались лишь два: «Тогда я не буду платить за твой кофе» и «Тогда я на тебе не женюсь, и детей твоих обеспечивать не буду, а буду только иногда встречаться с тобой ради секса».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей С
баба дура не потому что дура,а потому что баба
Ответить
11 час.
В
Воробей
Ответ относительно причины массовых разводов и моды на разные варианты неполных семей в том, что в эмансипированном социуме условия воспитания девочек вполне объективно программируют женщин, которые не способны практиковать регулярный супружеский секс, наряду с другими проблемами, связанными с сексуальностью. Такое странное программирование не является умышленным, но - побочный эффект неудачного стечения СИСТЕМНЫХ обстоятельств. А потому и такой результат вполне системный получается, к сожалению. А все оправдания этого будто бы  проблемами с характерами мужчин в огромном подавляющем большинстве случаев являются всего лишь отговорками. Ибо, проблемные мужчины всегда были, есть и будут, но таковые составляют лишь очень маленькое меньшинство, совершенно не способное на создание тенденции массовых разводов - СИСТЕМНОГО явления, вполне резонно наталкивающей на сомнения в жизнеспособности самого института брака.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх