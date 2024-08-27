Вообще, мне иногда старорежимных мужичков даже жалко. Из всех рычагов влияния у них остались лишь два: «Тогда я не буду платить за твой кофе» и «Тогда я на тебе не женюсь, и детей твоих обеспечивать не буду, а буду только иногда встречаться с тобой ради секса».
Раньше родить без мужчины считалось несчастьем, сейчас женщины выбирают соло-материнство добровольно
Комментарии
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Сергей С
баба дура не потому что дура,а потому что баба
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11 час.
В
Воробей
Ответ относительно причины массовых разводов и моды на разные варианты неполных семей в том, что в эмансипированном социуме условия воспитания девочек вполне объективно программируют женщин, которые не способны практиковать регулярный супружеский секс, наряду с другими проблемами, связанными с сексуальностью. Такое странное программирование не является умышленным, но - побочный эффект неудачного стечения СИСТЕМНЫХ обстоятельств. А потому и такой результат вполне системный получается, к сожалению. А все оправдания этого будто бы проблемами с характерами мужчин в огромном подавляющем большинстве случаев являются всего лишь отговорками. Ибо, проблемные мужчины всегда были, есть и будут, но таковые составляют лишь очень маленькое меньшинство, совершенно не способное на создание тенденции массовых разводов - СИСТЕМНОГО явления, вполне резонно наталкивающей на сомнения в жизнеспособности самого института брака.
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6 час.
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