Раньше родить без мужчины считалось несчастьем, сейчас женщины выбирают соло-материнство добровольно

В

Воробей

Ответ относительно причины массовых разводов и моды на разные варианты неполных семей в том, что в эмансипированном социуме условия воспитания девочек вполне объективно программируют женщин, которые не способны практиковать регулярный супружеский секс, наряду с другими проблемами, связанными с сексуальностью. Такое странное программирование не является умышленным, но - побочный эффект неудачного стечения СИСТЕМНЫХ обстоятельств. А потому и такой результат вполне системный получается, к сожалению. А все оправдания этого будто бы проблемами с характерами мужчин в огромном подавляющем большинстве случаев являются всего лишь отговорками. Ибо, проблемные мужчины всегда были, есть и будут, но таковые составляют лишь очень маленькое меньшинство, совершенно не способное на создание тенденции массовых разводов - СИСТЕМНОГО явления, вполне резонно наталкивающей на сомнения в жизнеспособности самого института брака.