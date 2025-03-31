Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Франция погружается в «непредсказуемый водоворот»

Карин Кнайсль, в прошлом занимавшая пост министра иностранных дел Австрии, отмечает, что Франция переживает период нестабильности, вызванный частыми сменами правительства и значительным бюджетным дефицитом.
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