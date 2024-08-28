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Новые съёмки звёзд: Николь Кидман — топлес, Деми Мур в прозрачном платье и горячий "медведь" Джереми Аллен Уайт

Новые съёмки звёзд: Николь Кидман — топлес, Деми Мур в прозрачном платье и горячий "медведь" Джереми Аллен Уайт

Актрисы Николь Кидман и Деми Мур украсили обложки новых выпусков модных журналов и снялись в фотосессиях в откровенных образах, а звезда "Медведя" Джереми Аллен Уайт снялся в ещё одной рекламе Calvin Klein, лицом которой он является.

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