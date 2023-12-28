Северный морской путь получит поддержку из космоса

Отечественные спутники помогают развивать метеорологический суверенитет и Арктику @ Светлана Шевченко/РИА Новости Tекст: Михаил Котов Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей.
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