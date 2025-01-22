Globo: Клаудиньо продолжит карьеру в Катаре, хотя обещал перейти в «Палмейрас»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо решил продолжить карьеру в Катаре. Как сообщает Globo, президент «Палмейраса» Лейла Перейра заявила, что они достигли соглашения с петербуржцами по переходу футболиста, но позже с ними связались и сообщили о желании Клаудиньо играть в Катаре.