ТМК решила увеличить предложение в рамках SPO до 18 млн акций

ТМК решила увеличить предложение в рамках SPO с 15 до 18 млн акций, говорится в сообщении компании.«В условиях повышенного спроса ПАО «ТМК» было принято решение об увеличении размера Предложения с ранее озвученного объема, не превышающего 15 млн, до 18 млн обыкновенных акций, что составляет 1,7% от общего количества акций ТМК», - отмечается в сообщении.