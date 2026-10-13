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Минобрнауки России предложило ограничить приём студентов, отчисленных из вуза

Минобрнауки России предложило ограничить приём студентов, отчисленных из вуза

Минобрнауки России предложило ограничить на пять лет возможность повторного поступления в вузы для студентов, отчисленных в качестве меры дисциплинарного взыскания.

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