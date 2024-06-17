Mash: Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тысяч рублей после смерти

Актриса Анастасия Заворотнюк оказалась должна Федеральной налоговой службе после смерти. Как сообщает Telegram-канал Mash, на ее ИП, которое закрыли еще в сентябре 2023 года, появился чек в 140 тысяч рублей.
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